Fallece el consejero jurídico Guillermo Nieto

Ha fallecido el consejero jurídico del gobierno estatal, Guillermo Nieto Arreola, a causa de un problema cardíaco fulminante, trascendió de manera extraoficial.

Fue el propio mandatario chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, quien confirmó la lamentable noticia y publicó una esquela en sus redes sociales.

Un amigo

“Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi querido amigo, Guillermo Nieto Arreola, quien nos acompañó con lealtad y profesionalismo como Consejero Jurídico del Estado”, escribió el mandatario estatal, quien lo tuvo como invitado en el capítulo 30 del llamado “Podcast del Jaguar”, en el cual abordaron temas como la protección del Área Natural Protegida del Cañón del Sumidero.

Un hombre íntegro

“Fue un hombre íntegro, comprometido con Chiapas y con un gran sentido de responsabilidad en el servicio público.

Su trabajo, su amistad y su calidad humana dejan una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de coincidir con él.

En este momento de dolor, expreso mi más sincero pésame y abrazo solidario a sus familiares y amigos. Que encuentren pronta resignación y fortaleza. Descanse en paz, mi Memo”, agregó Eduardo Ramírez.

En uno de los últimos reportes del trabajo que realizaba el abogado se indicó que junto a la subconsejera de Servicios a la Ciudadanía, María Aguilar Cancino, y la directora del Registro Civil del Estado, María Dolores Estrada Gordillo, atestiguó y se dio “acompañamiento al procedimiento de la primera persona que realizó, en vía administrativa y de manera gratuita, el reconocimiento de su identidad de género en Chiapas”.

Ese acto “representa un paso importante en la construcción de servicios públicos incluyentes, respetuosos y acordes con los derechos de las personas”, se indicó.