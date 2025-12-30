Fallece el ex procurador Eduardo Montoya Liévano

Eduardo Montoya Liévano, ex procurador de Justicia, durante la administración de Roberto Albores Guillén, falleció la noche del domingo 28 del mes, después de algunos años de estar delicado de salud en su domicilio particular.

El exfuncionario es recordado en la sociedad por el trabajo que desempeñó para la aplicación de la justicia en el estado.

Antes de ser abogado, también colaboró como locutor en Suprema Radio (Radio 640); además, fue consumado deportista en la disciplina de Tae kwon Do, obteniendo la cinta negra, fue un hábil charro, así como campeón en oratoria.

Se le reconoce por ser uno de los políticos coletos más reconocidos en el estado y en el sureste de la República Mexicana.

Eduardo Montoya Liévano nació en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en 1956, licenciado en Derecho, graduado de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Fue Agente del Ministerio Público, subdirector de Averiguaciones Previas, subprocurador Operativo, subprocurador General de Justicia y Procurador General de Justicia del Estado.

En el ámbito federal, Agente del Ministerio Público Federal, Comandante Operativo de la Policía Judicial Federal (AFI) en diversos estados de la República y director de Control de Procesos para la zona "C" de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las condolencias se reciben desde este lunes en la Sala de la Misericordia, en funerales San Cristóbal de Las Casas, a donde acuden familiares, amigos y políticos.