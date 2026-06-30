Fallece el fotógrafo y artista visual Jorge Silva

Consternación causó entre un sector de la sociedad sancristobalense la noticia del fallecimiento del reconocido fotógrafo Jorge Silva Rivera, ocurrido la mañana de este lunes, producto de una enfermedad.

Jorge Silva es considerado uno de los mejores fotógrafos de naturaleza en Chiapas, además de artista visual cuya obra se sitúa en la intersección entre naturaleza, espiritualidad y memoria territorial.

Con más de quince años de trayectoria, desarrolló un lenguaje visual que entreteje biodiversidad, cosmogonía y denuncia ecológica, entendiendo la fotografía no solo como testimonio documental, sino como acto poético y ofrenda ética ante los territorios heridos.

Su mirada se compromete con la defensa de los ecosistemas del sureste mexicano y con el reconocimiento de los saberes originarios como parte esencial de la memoria viva del territorio. Desde 2015 es cofundador de Legado Verde.

Trayectoria

Reconocido por sus obras El Desierto de la Soledad. Tiempos en una selva sin tiempo. Coautor de los libros Chiapas Indómito. El Triunfo (2018) y La Encrucijada (2019), y director de fotografía en las publicaciones Descubriendo la Ruta Zoque (2022) y Alma y Esencia de Chiapas (2021).

Su trabajo ha sido exhibido en más de 60 muestras en México y el extranjero —entre ellas el Museo Soumaya, el Museo Regional de Chiapas, el Museo Na Bolom, la COP28 en Dubái y MontPhoto en España—, y ha recibido más de veinte distinciones, como el Premio José Antonio Valverde al Fotógrafo Conservacionista del Año (Aefona, 2017), finalista en Wildlife Photographer of the Year (2022) y menciones honoríficas en diversos certámenes de fotografía de naturaleza y medio ambiente.

Además, becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2020-2023). Su práctica visual constituye una propuesta estética y política en torno a la defensa simbólica del agua, la biodiversidad y los saberes milenarios.