Fallece fundador de la OPEZ Histórica

La Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) Histórica informó que la noche del 29 de septiembre falleció su fundador, Enrique Pérez López, quien, indicaron, fue un “luchador social que siempre estuvo de lado de los campesinos”.

A través de un comunicado oficial, la OPEZ Histórica recordó que Pérez López inició su lucha desde la doctrina de la teología de la liberación, siendo discípulo del sacerdote Samuel Ruíz García.

De igual forma, fue preso político en Comitán de Domínguez e implementó huelgas de hambre como acto de protesta en diferentes penales del estado de Chiapas, tales como: Huixtla, Comitán, Cerro Hueco y Pichucalco.

“Nunca se vendió con los tres niveles de gobierno y siempre habló con la verdad” informó la organización, que lo caracterizó como un “líder de carácter firme que, hoy nos deja un gran legado de honestidad y tenacidad en la lucha social.

“El cumplimento de su encomienda será nuestro mejor acto de luto. Los que quedamos seguiremos esta lucha hasta morir en la raya, tal como lo hizo Enrique Pérez López”.