Fallece Jorge Aguilar, exalcalde de Comalapa

El expresidente municipal de Frontera Comalapa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Aguilar Lucas (47 años), falleció esta mañana, dos días después que un grupo armado asesinó a sus hermanos Jorge y Rudy.

Jorge Aguilar Lucas, asumió la presidencia municipal del 2015 al 2018, entonces un municipio inmerso en un conflicto por la lucha del control de territorio entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, que dejó decenas de desaparecidos y asesinados, entre ellos, el que fue candidato a la alcaldía por el PVEM, Alaín Anzueto Roblero, el 2 de marzo del 2016.

“Era un muchacho muy humilde. Su papá lo mando a estudiar a la universidad. Siempre pasaba a comer a aquí”, contó un empresario de esta zona, quien conoció a Jorge desde que dejó su comunidad El Sabinalito, para irse a estudiar a la Universidad Autónoma de Chiapas, donde terminó la carrera de Contaduría.

Durante varios años, Aguilar Lucas buscó la candidatura a la alcaldía, cuando el PRI empezaba diluirse en Chiapas. En la elección del 2015, en Frontera Comalapa, entonces con más de 700 cantinas y prostíbulos, obtuvo 14 mil 617 sufragios, mientras que Anzueto Roblero 11 mil 011 votos. El 18 de julio del 2015, un día antes del proceso electoral, el candidato del PVEM había dicho que en la comunidad de origen de su adversario, El Sabinalito, la población votaría por el PVEM.

Ese 19 de julio, el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solo consiguió 381 sufragios.

Tres meses después de haber asumido la alcaldía, en marzo del 2016, Jorge Aguilar Lucas fue detenido en Tuxtla, donde enfrentó delitos como privación ilegal de la libertad y se le investigaba por el homicidio del entonces regidor Anzueto Roblero.

Un año antes, en agosto del 2015, fue asesinado José Roberto Palacios Hernández, chofer del regidor Anzueto Roblero, que declaró que hacía responsable de lo que le ocurriera a Aguilar Lucas.