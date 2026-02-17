Fallece Juan Pablo, promotor de la marimba

Debido a una complicación de salud que era atendida por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pasado lunes falleció el promotor cultural, actor de teatro, escritor y locutor, Juan Pablo de los Santos Cruz.

Entre los libros escritos está uno relacionado con la historia de la marimba, instrumento musical chiapaneco del que era un importante impulsor.

Como locutor, durante más de 15 años tuvo a su cargo un programa en la estación Océano del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, dedicado principalmente a la marimba, su historia y melodías.

Noticia

Su hermano, Roberto de los Santos Cruz, locutor y presidente de la Asociación de Prensa, Radio y Televisión de la Costa de Chiapas, confirmó su fallecimiento, que generó muestras de solidaridad a su familia.

Se precisó que Juan Pablo de los Santos Cruz, estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde desarrolló exitosos proyectos teatrales y tras ello, retornó a Tapachula -su ciudad natal-, en donde fue director de la Casa de la Cultura y posterior a ello, se dedicó a la promoción cultural y escribió el libro “Nuestra marimba, testimonios”.