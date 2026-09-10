Fallece Reyes Palacios, Subsecretario de Gobierno

Debido a complicaciones en su salud, la tarde de este miércoles falleció quien hasta ahora ocupaba la Subsecretaría Regional de Gobierno y Mediación del Estado con sede en Tapachula, Martiniano Reyes Palacios.

De acuerdo con la información, este padecía diabetes desde hacía varios años y se le complicó con otras enfermedades que derivaron en un paro cardíaco.

Reyes Palacios fue dirigente estatal del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diputado local, así como dirigente de organizaciones sociales de izquierda.

Se dijo que la enfermedad crónico-degenerativa le había minado su salud, aunque a pesar de ello continuaba pendiente de las actividades de la dependencia estatal, cargo que ocupaba desde el inicio de la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.