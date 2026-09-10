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Fallece Reyes Palacios, Subsecretario de Gobierno

Septiembre 10 del 2026
Reyes Palacios fue dirigente estatal del desaparecido PRD, diputado local, así como dirigente de organizaciones sociales. CP
Reyes Palacios fue dirigente estatal del desaparecido PRD, diputado local, así como dirigente de organizaciones sociales. CP

Debido a complicaciones en su salud, la tarde de este miércoles falleció quien hasta ahora ocupaba la Subsecretaría Regional de Gobierno y Mediación del Estado con sede en Tapachula, Martiniano Reyes Palacios. 

De acuerdo con la información, este padecía diabetes desde hacía varios años y se le complicó con otras enfermedades que derivaron en un paro cardíaco. 

Reyes Palacios fue dirigente estatal del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diputado local, así como dirigente de organizaciones sociales de izquierda. 

Se dijo que la enfermedad crónico-degenerativa le había minado su salud, aunque a pesar de ello continuaba pendiente de las actividades de la dependencia estatal, cargo que ocupaba desde el inicio de la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. 

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