Fallecen dos personas afectadas por miasis

Dos mujeres, de 83 y 87 años de edad, que fueron afectadas por miasis por Cochliomyia hominivorax, la mosca que provoca el gusano barrenador del ganado (GBG), fallecieron en la última semana en Chiapas, sumando tres casos similares en lo que va del año en el país, aunque las autoridades afirman que el hecho sucedió por otras causas.

De acuerdo con el reporte de la Semana 36 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud federal, en la entidad chiapaneca suman 43 casos de esa enfermedad, tres más en Campeche, dos en Yucatán y uno en Tabasco, sumando en total 49.

El informe precisa que una menor de 12 años permanece hospitalizada en el municipio de Ocosingo.

Dos fallecidas

Sin embargo, en Escuintla se reporta el fallecimiento de una mujer de 83 años, aunque aclaró que la causa de la defunción fue insuficiencia respiratoria, ya que padecía enfermedad renal crónica, síndrome de fragilidad e inmovilidad.

La otra mujer fallecida es de 87 años de edad, en Tapachula, determinó que esta falleció por cáncer basocelular, toda vez que enfrentaba cáncer de labio e hipertensión arterial sistémica.

La primera muerte relacionada con personas infectada por miasis por Cochliomyia hominivorax se registró en el estado de Campeche, de una mujer de 86 años, que padecía neoplasia basocelular, trastornos de la conciencia y sensibilidad, úlceras en la piel e hipertensión arterial sistémica, determinándose que las causas de su fallecimiento fue carcicoma epidermoide.

La dependencia federal mantiene acciones de búsqueda intencionada de casos de miasis en humanos en toda la entidad chiapaneca, estableciendo que la mayoría de los afectados fueron dados de alta por mejoría o bajo tratamiento ambulatorio y solo una menor se encuentra hospitalizada.