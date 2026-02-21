Falleció Doña Naty, madre del gobernador Eduardo Ramírez

Este viernes 20 de febrero falleció Natividad Aguilar, madre del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Doña Naty, como era conocida con cariño por su calidez humana, fue una mujer luchadora dedicada al comercio en Comitán de Domínguez, que con fortaleza y dedicación pudo sacar adelante a sus hijos e hijas, mostrándose siempre como un ejemplo a seguir.

Se le recordará como una persona trabajadora de buen corazón que supo inculcar en su familia valores y una forma de vivir honesta.

Eduardo Ramírez dedica mensaje a su madre

Anoche, al confirmar el fallecimiento de su señora madre, el gobernador Eduardo Ramírez dedicó un mensaje en el que destaca la fortaleza y buen ejemplo de doña Naty.

“Mi amada Naty, ya estás con mi papá Óscar y mi hermana Rosy. Te encuentras con Dios, gracias por todo tu ejemplo, por tu fortaleza y entereza para sacar adelante a toda tu familia.

Te recordaré con la sonrisa alegre que siempre te caracterizó y me quedo con todos los buenos recuerdos.

Gracias por todo, porque fuiste mi guía, mi ejemplo y la razón por la que mis hermanos y yo salimos adelante. Te vas como una guerrera que supo defender a su familia, su vida y sus ideales.

Sé que llegaremos al punto donde tú estarás y volveremos a ser felices. Tu vida fue alegría, te recordaré con la canción que tantas veces cantamos: ‘Rumbo al sur’.

Te llevaré en mi corazón por el resto de mi vida porque yo me quedo en la Madre Tierra para cumplir con mi destino pero seguro estoy de que nos volveremos a ver, ni antes ni después, será en el momento justo.

Hoy acabas de emprender tu vuelo a lo más alto del cielo”.