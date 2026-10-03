Falleció el activista Alberto Patishtan

El profesor tsotsil, Alberto Patishtán Gómez, indultado en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto luego de permanecer preso 13 años acusado del asesinato de siete policías, falleció el viernes, informó la agrupación llamada Servicios y Asesorías para la Paz, Asociación Civil.

Originario del municipio de El Bosque, situado en los Altos de Chiapas, Alberto pereció en la Ciudad de México, a donde había sido trasladado a causa de una enfermedad que padecía.

Activismo

“El profesor Alberto Patishtán fue uno de los fundadores y vocero de La Voz de El Amate, organización nacida en 2006 en el penal de El Amate, Chiapas, que denunció tortura, corrupción y discriminación contra presos indígenas”, agregó la organización civil.

Recordó que el indígena, que había sido sentenciado injustamente a 60 años de prisión, acusado de emboscar y asesinar a siete policías estatales en El Bosque en 2000, “fue el último de ellos en ser liberado en 2013, luego de 13 años de prisión injusta, con un indulto que reconoció su lucha y coherencia. Su trabajo por los derechos humanos dejó una huella imborrable”.

Su liberación se produjo después de que entraron en vigor las reformas al Código Penal Federal aprobadas por el Poder Legislativo, que otorgaron al presidente la facultad de indultar a los sentenciados cuyos derechos hayan sido violados durante su proceso judicial, siempre y cuando no representen un “peligro para la tranquilidad y seguridad públicas”.

Peña Nieto impulsó las reformas debido a que hubo “graves violaciones a sus derechos” y a una amplia campaña nacional e internacional que se llevó a cabo varios años para exigir la liberación de Patishtán Gómez, quien abandonó el penal ubicado en San Cristóbal, el 31 de octubre de 2013.

Frayba

El obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que “su vida, ante todas y todos quienes le hemos conocido, se ha caracterizado por una profunda generosidad y entrega extraordinaria por el bien de todo su pueblo”.

Añadió que “nunca le importó la enorme saña y odio, que de parte de las mediocres y nefastas autoridades, movidas desde la ambición de poder, se empeñaron en humillar y descalificar su persona y toda su vida, por medio del injusto e infame encarcelamiento, a través de acusaciones diseñadas por la ambición de personas sin conciencia moral, caracterizadas por el afán del dinero”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales expresó “a las y los hijos del profesor Patishtán y a su nieta, que el espíritu íntegro, el amor y la sencillez que ha tenido Alberto son ejemplares para todas y todos nosotros. Su legado está presente en este país, y debemos seguir su ejemplo”.

Remarcó: “Deseo hacer presentes los grandes méritos y los sólidos ejemplos de liderazgo que han caracterizado toda la vida de Alberto Patishtán, compañero profesor y activista indígena tsotsil quien, por los enormes avances en la justicia que acompañaron toda su vida, fue nombrado jCanan Lum Cuidador de su pueblo, premio que recibió de manos de Samuel Ruíz mientras estuvo en una de las tantas cárceles a las que le llevaron injustamente”.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, lamentó “profundamente el fallecimiento del luchador social Alberto Patishtán Gómez”.

Agregó: “Mi solidaridad con su familia y amigos. Su legado como defensor de los derechos humanos quedará presente en quienes lo conocimos”.