Falleció el ambientalista Alejandro Ruiz Guzmán

El reconocido ambientalista Alejandro Ruiz Guzmán, dejó de existir este sábado luego de permanecer hospitalizado por espacio de seis meses, debido a que sufrió un accidente doméstico.

El también comunicador se desplomó de una escalera el pasado mes de junio y al golpearse sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital de Las Culturas donde permaneció varios meses para luego ser dado de alta y llevado a su domicilio particular en el barrio de Guadalupe.

Luto en San Cristóbal

El deceso de Alejandro Ruiz consternó a la sociedad ya que por años fue el Coordinador de la campaña de reforestación del Comité de Cuenca del Valle de Jovel y miembro también de la Asociación Ciudadanos por la Acción Territorial en la cuenca de San Cristóbal.

Alejandro Ruiz Guzmán fue Integrante durante las décadas de 1970 a 1990 de la marimba Lupita, luego reportero de varios medios y agencias de información local, estatal e internacional y durante años incansable ecologista y activista social.