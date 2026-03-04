Falleció el líder cañero Jesús Alejo Orantes Ruiz

El líder cañero Jesús Alejo Orantes Ruiz falleció la noche de este martes tres de marzo luego de que fuera internado en el hospital Muñoa del Centro de Tuxtla Gutiérrez a causa de un infarto.

Conocido como “La luz de los pobres”, Orantes Ruiz fue candidato independiente a la gubernatura de Chiapas en el 2018, además de exmilitante del PRI, desde donde presidió la CNC de la región cañera de Pujiltic, y diputado local y federal.

Sobre el tema, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar expresó sus condolencias.

“Quiero expresar mis condolencias a los familiares y amigos de un gran líder cañero, don Jesús Alejo Orantes Ruíz. Deseo que encuentren pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Ahí mismo, agregó: “Que la memoria de Chus Orantes, como le llamábamos, permanezca en el corazón de quienes lo conocieron y admiraron y dedicación al campo chiapaneco. Agradezco su amistad y me quedo con los mejores recuerdos de las buenas pláticas que tantas veces compartimos”.