Falleció el periodista Félix Camas Vera

El joven periodista Félix Camas Vera falleció la tarde de este lunes en San Cristóbal de Las Casas, víctima de una enfermedad con la que estuvo luchando.

Colaborador de medios estatales y locales e integrante del Grupo de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas (GPS), Félix Camas era reconocido por su habilidad y profesionalismo en la difusión y redacción.

Además, de ser impulsor en niños y jóvenes para que aprendieran y practicaran el juego del ajedrez, del que era gran apasionado, además de la poesía.

Partida

“Nunca dejó de luchar como guerrero para vencer la enfermedad, batalla que perdió la tarde de este lunes, consternando a la comunidad periodística”.

Félix tuvo el valor de convocar este fin de semana al gremio periodístico y a sus amigos cercanos, para que acudieran a su domicilio a despedirse de ellos de la mejor manera, ya que sabía que la enfermedad era incurable.

Sus familiares informaron que las condolencias se recibirán en su domicilio, ubicado en avenida Real de Guadalupe, en el barrio de Guadalupe.