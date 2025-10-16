Fallo en plataforma de Didi afectó a usuarios de Tuxtla

Tras el reporte de la caída a nivel nacional de la plataforma Didi, usuarios y afiliados de esta aplicación resultaron con afectaciones en su jornada diaria, sin embargo la situación fue aprovechada por taxistas locales, quienes aseguraron han tenido más actividad en el día.

Avelardo, taxista local, reconoció que desconocía la situación en torno a la caída de la aplicación, pero aseguró que esto les ha beneficiado debido a que en día de quincena notó que más personas ocuparon el servicio de transporte.

“Regularmente en los días de quincena no hay mucho trabajo, tarda para que se regularice de dos a tres días y ahorita se me hizo raro que haya movimiento, apenas hace unos días estaba muerto”, expresó el taxista.

Otros choferes del mismo gremio expresaron que al corte del medio día sus ingresos le ha resultado de manera positiva “ya casi sale el día y va a seguir movido más tarde”, dijeron.

Por otro lado los afectados son las personas afiliadas que trabajan con la app, desde el servicio de transporte hasta los moto repartidores. Aún desconocen las causas que derivó esta situación, aseguran que hay muchas versiones como el cierre de la app en el estado pero nada oficial.

Brandon Pérez, moto repartidor de alimentos, aseguró que no pudo realizar sus labores diarias como de costumbre, solo de manera particular con personas que le solicitan servicio.

“En un día bueno llego a ganar hasta mil pesos, pero hoy ya casi es medio día y no llevo ni la mitad de eso, espero que regrese pronto para sacar aunque sea algo”, expresó.

Jesús Martínez, chófer de la misma aplicación dijo que como alternativa a la situación decidió trabajar de manera particular para no perder el día, aunque las solicitudes de viajes han sido bajas.

Versión oficial

Mediante un comunicado a través de sus redes sociales Didi México informó que esta situación se debió a una inesperada caída y aseguró que el equipo técnico se encontraba trabajando para restablecer los servicios.

Cerca de la una de la tarde usuarios reportaron que la aplicación comenzó a funcionar con normalidad, en espera de que gradualmente se vayan solucionando algunos detalles.