Falso que haya muerto menor de sarampión

La Secretaría de Salud en Chiapas informó que es falso el reporte de una supuesta muerte de una persona en San Cristóbal de Las Casas a consecuencia del sarampión.

La información circuló en las redes sociales y hacía referencia a un menor de edad en la comunidad Selva Natividad 1.

“Hasta el momento no existe confirmación oficial que relacione el fallecimiento de un menor con esa causa, ni se cuenta con dictamen médico o epidemiológico que sustente dicha situación”, informó la Secretaría de Salud.

Detallaron que en la zona hay vigilancia y se ponen en marcha los protocolos previstos, incluso cualquier detalle se comunicará en canales oficiales.

“Asimismo, la dependencia informa que referente a la información difundida sobre un brote en la Escuela Secundaria Técnica no. 1, se trató de un rumor, el cual fue aclarado por las madres y los padres de familia, y ahí se hizo una intervención con acciones preventivas y vacunación”, refirió la institución.

Exhorto

Se hizo un llamado a la población para evitar difundir información que no está verificada, toda vez que no es recomendable generar alarma social con esos comentarios.

La Secretaría detalló qué está el compromiso de mantener informada a la población respecto de los temas de salud, a través de información oficial.

“Se exhorta a la población a consultar únicamente fuentes oficiales para informarse”, exhortó la institución.