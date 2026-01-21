Falso que haya pronóstico de temperaturas congelantes

En Chiapas seguirá el frío y las temperaturas podrían bajar; sin embargo, la Secretaría de Protección Civil informó que no hay ningún pronóstico de que impacten las conocidas heladas negras.

Es decir, no se tiene proyectado el descenso de temperaturas por debajo de cero grados. La institución puntualizó que las temperaturas mínimas para esta semana (por la temporada) estarán oscilando entre seis y 12 grados centígrados (°C).

Conceptos

“Percepción térmica: es importante destacar que la sensación térmica puede ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día”, explicó la dependencia estatal.

Lo que se recomendó a la población es que no se difunda información que sea falsa y que solo puede generar alarma social. Lo importante es conocer de cerca, en canales oficiales, los pronósticos del tiempo.

Lo que se sugiere es que las personas en esta temporada invernal se abriguen, en particular las primeras horas del día.

Llamado

“Brindar atención especial a niños, adultos mayores y mascotas” y “consultar de manera constante los avisos meteorológicos actualizados”, son parte de las recomendaciones que se dieron desde Protección Civil (PC).