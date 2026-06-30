Falta de agua, factor de ausencia escolar

María Luisa Gómez Pérez, presidenta de la Red defensora del agua de Chiapas, señaló que por la falta de acceso al vital líquido en las escuelas se ha dado el caso de jóvenes que se ausentan de clases durante su menstruación, al no encontrar las condiciones básicas para su higiene personal.

Así lo señaló en el marco de los 20 años de Cántaro Azul, en donde Luisa Gómez invitó a que más municipios se sumen a la Red defensora del agua de Chiapas, que actualmente agrupa a nueve municipios y 120 comunidades.

Durante su participación, recordó que en un inicio fueron tan sólo tres municipios los que integraron la Red: Sitalá, Chenalhó y Berriozábal, en donde se viven contextos de falta de acceso al agua, una situación que, dijo, afecta sobre todo a las mujeres, quienes aún no son escuchadas en todos los ámbitos pese a que ya forman parte de varios patronatos de agua en las comunidades.

Enfermedades

En ese contexto, autoridades del Colegio de Bachilleres 314 de Mitontic comentaron que en muchas comunidades del estado el acceso al agua es casi nulo, problemática que provoca que los jóvenes falten a las aulas por cuestiones estomacales.

Recalcaron que las instituciones educativas son centros para buscar soluciones a los retos comunitarios. “Hablar de una escuela no es solamente hablar de cuatro paredes, es donde se sienta la comunidad, donde inicia todo, parte de que los jóvenes creen está