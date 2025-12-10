Falta de agua, principal reto en San Cristóbal

El grupo Jovel, nuestra casa y vida, ha reunido tanto a investigadores de Ecosur como a distintos grupos barriales, quienes desde 2024 han intentado diagnosticar y proponer soluciones a las principales problemáticas de la ciudad.

Fue en 2023, por un impulso institucional, que las y los investigadores recorrieron 16 localidades dónde se les preguntó a los habitantes, cuáles eran las problemáticas que afrontaban, así lo narró Sergio Cortina en el seminario “Procesos socio-territoriales y urbano ambientales”, organizado en la UNAM.

Durante esta primera exploración, descubrieron que había grupos barriales en abierta resistencia a la urbanización descontrolada. Recordaron el caso de un barrio que conserva el único sumidero limpio de la ciudad, aun cuando este se encuentra en una propiedad privada.

Los especialistas indicaron que, pese a que San Cristóbal se ubica en el estado dónde más lluvias se registran, se vive una escasez por su posición fisiográfica, aunque, señala, hay otras personas que apuntan a una escasa infraestructura para llevar el agua a los hogares.

Sergio Cortina, junto a Antonio Hernández, indicaron que, pese a que los asentamientos ilegales son un factor para que la mancha urbana crezca de forma descontrolada, también enfatizaron cómo los gobiernos municipales, a través del cabildo, han cambiado el uso de suelo en zonas donde hay recomendaciones ambientales.

Mencionaron que la vinculación con el ayuntamiento es complicada ya que hay una situación muy politizada donde hay intereses económicos tanto de gobierno como de privados. “Mientras unos ven oportunidades de negocio en áreas verdes, otros ven espacios para conservar la vegetación”.

Por último, mostraron su interés en crear una historia ambiental de la ciudad, es decir, una historia que no sólo se enfoque en los cambios sociales ya narrados por los cronistas de la ciudad. Este proyecto estaría enmarcado en los 500 años de la fundación de San Cristóbal, próximo a celebrarse en el 2028.