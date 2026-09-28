Falta de bachillerato en los Altos impulsa migración

Para los jóvenes de las comunidades cercanas a Yutniotik, en los Altos de Chiapas, la secundaria es el último grado al que pueden aspirar. Sin bachillerato en sus comunidades, muchos migran a otras ciudades o a Estados Unidos. Un estudio académico de la Universidad Anáhuac confirmó esta relación de que a menor nivel educativo, mayor migración.

La investigación “Hacia la inclusión de los pueblos indígenas al sistema educativo nacional y la disminución del fenómeno migratorio: Caso de las comunidades indígenas cercanas a Yutniotik, Chiapas”, fue realizada por Martha Sofía Solís Jonapá, de la Universidad Anáhuac México, y publicada en la revista Pedagogía Infinita.

El estudio aplicó un cuestionario a 100 pobladores de comunidades cercanas. Los resultados fueron que el 67.4 por ciento solo terminó la primaria. El 84 por ciento reporta al menos un familiar que migró.

Mediante un sistema de ecuaciones estructurales, la autora encontró una correlación negativa entre escolaridad y migración. Esto significa que, a mayor nivel educativo, menor migración. La relación se mantiene al considerar los apoyos económicos pues a mayores becas recibidas, menor número de migrantes.

Chiapas tiene el promedio de escolaridad más bajo del país, con 7.8 años, junto con Oaxaca, con 8.1. En municipios indígenas, solo 12.4 por ciento de la población termina el bachillerato. Además, 512 mil 720 personas de 15 años y más son analfabetas en el estado.

El acceso digital agrava la brecha. En localidades de menos de dos mil 500 habitantes, solo 4.9 por ciento de las secundarias comunitarias con computadora tiene internet. En los telebachilleratos comunitarios, apenas tres por ciento cuenta con hasta ocho alumnos por computadora.

Un poblador identificado como Christian Gómez, declaró a la autora que “no tienen escuela de nivel bachillerato, no reciben ese nivel por parte de la autoridad de la Secretaría de Educación Pública y por tanto la población deja de tener mejores oportunidades de empleo y se ve forzada a migrar y salir de sus tierras”.