Falta de claridad causa división en Las Abejas

Hace unos días, después de la atracción que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del amparo promovido por víctimas de desplazamiento en Acteal, la sociedad civil Las Abejas de Acteal negaron haberse reunido con el presidente de la SCJN. Al respecto, José Hernández, representante de los quejosos que promovieron la demanda de amparo, considera que esta división se da por una falta de claridad.

Hernández señaló que ese grupo de compañeros también son sus compañeros, quienes son representados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la diócesis. En el caso de los 308 quejosos, decidieron, de forma independiente, buscar otra representación.

Señala que siempre los han respetado, sin embargo, “quienes determinan el proceso y las formas son la base, los que vivimos, los que vivieron y los que siguen en la lucha”.

Un paso a la vez

En entrevista, José Hernández señala que, pese a que celebran la atracción de la SCJN, el grupo está consciente que incluso la resolución sería un paso en su lucha, pues “la paz no se construye de un día a otro”. Sobre todo, indica, porque la zona no está exenta de conflictos.

Al respecto, menciona los conflictos territoriales que Chenalhó ha tenido con Chalchihuitán y con el sector Santa Marta, además del surgimiento de grupos de autodefensa que ha provocado desplazados de los cuáles no se tienen cifras oficiales porque, señala, el gobierno no los quiere reconocer.

Beneficio de la duda

Pese a que la Corte de 2009 liberó a los asesinos confesos de la masacre de Acteal, José Hernández, quien vivió el desplazamiento durante su infancia, señala que se le decidió dar el beneficio de la duda a las nuevas conformaciones de la SCJN.

Sobre cómo vivieron el proceso de la reforma judicial, Hernández señala que sí causó un retraso en el proceso, sin embargo, señaló, como lo hicieron en su comunicado, la sensibilidad del presidente de SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sobre estos temas.