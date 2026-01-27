Falta de educación vial cobra vidas de motociclistas

Tras un alto número de fallecidos en siniestros viales, en la capital chiapaneca especialistas señalan a la falta de educación vial, el exceso de velocidad y la ausencia de una cultura de respeto como la combinación mortal que impera en las calles de la capital y su zona metropolitana.

Shiomara Romero Pascasio, fundadora del Organismo de Seguridad Vial (Osevi) en Chiapas, alertó que el problema tiene su raíz en la expedición de licencias de conducir sin una formación adecuada.

Nueva ley

“Hemos insistido en que ya se debe ejecutar la nueva Ley General de Movilidad, para educar a las personas desde el momento en que van a conducir”, expuso.

Romero Pascasio destacó que los jóvenes son el sector más expuesto, ya que adquieren motocicletas sin control alguno y sin formación previa.

“Van aprendiendo sobre la marcha, sin dimensionar la gravedad de las lesiones a las que se exponen. Adquieren una moto en cualquier tienda comercial y sin ningún control. Falta mucha conciencia”, señaló la experta.

Otro factor de alto riesgo es el uso de equipo de protección deficiente. Aunque el casco es obligatorio, muchos utilizan “cascos de cortesía” que no cumplen normas de seguridad. “Estos pueden reducir lesiones menores, pero no evitan fracturas graves ni lesiones internas mortales”, advirtió.

Rivalidad

Además, subrayó que la peligrosa convivencia en las calles se agrava por una falta de empatía generalizada. “Existe una rivalidad constante entre automovilistas, motociclistas y peatones, cuando lo que debería primar es el respeto al derecho de todos a transitar seguros”, expresó.

La fundadora de Osevi hizo un llamado a una reeducación integral que erradique malas prácticas normalizadas, como no usar direccionales o conducir de manera imprudente.