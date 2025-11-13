Falta de licencias pone en crisis a transportistas

El sector transportista que realizan actividad en carreteras federales se está organizando para protestar ante la falta de respuestas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) quien a través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), se está negando a otorgar citas para la renovación de las seis categorías de licencias federales, argumentando falta de infraestructura y en particular de médicos preventivos.

La falta de ese documento pone en crisis a las empresas y a los choferes inmersos en el transporte federal ante los riesgos que implica de circular con licencias vencidas lo que representa una posible situación legal y económica ante posibles siniestros y el pago de las aseguradoras.

Problemática

Los transportistas federales expusieron que no pueden renovar sus licencias porque no hay citas para medicina preventiva, quien valora el trámite para la licencia federal, esto implica que quienes deseen trabajar no pueda hacerlo porque no cumplen con el principal requisito y quienes ya la tienen, pero está próxima a vencer o ya venció no tienen la opción del trámite.

La SICT argumenta la falta de médicos dictaminadores, esto esta generando que en muchos casos los choferes conduzcan con licencias vencidas, lo que los coloca en una situación de riesgo tanto legal como económico ya que en caso de siniestros, la póliza de seguro no es válida.

Los transportistas exigen que la SICT atienda sus demandas y resuelva la crisis que tanto les está afectando.