Falta de mano de obra, precios bajos y clima afectan al café

La producción de café en la región del Soconusco se encuentra en riesgo por la falta de mano de obra para levantar las cosechas, los bajos precios y el cambio climático, ante lo cual es urgente que las instituciones gubernamentales diseñen un programa especial de atención a ese sector, el más importante de la economía del campo.

Así lo afirmó el dirigente de la Asociación Regional de Productores de Café “Unidos para estar Bien”, Ismael Gómez Coronel, quien aclaró que tampoco cuentan con incentivos productivos ni acceso a fuentes de financiamientos, ya que los que se les ofrecen actualmente son con intereses impagables.

Sin jornaleros suficientes

Dijo que en estos momentos en el campo cafetalero lo que hace falta es mano de obra, ya que no llegan suficientes jornaleros de Guatemala y los jóvenes locales han abandonado las comunidades rurales para ir en busca de otras oportunidades al norte del país.

“La escasez de mano de obra puede provocar que no podamos levantar el grano y este se caiga, con lo que las pérdidas serán severas”, añadió al tiempo de mencionar que junto a ello está la baja de los precios del aromático, debido a la sobreproducción que tienen Brasil y Vietnam con 10 millones de quintales más cada uno este ciclo.

Además de ello, en años anteriores han sufrido por los daños causados por la falta de lluvias y no ha habido programas de rescate, ya que desaparecieron los fondos de emergencias y tampoco hay incentivos a la producción, al igual que ocurre con otros sectores como el maíz, soya y caña de azúcar, afectados por las altas temperaturas.

Pidió a las instituciones gubernamentales del sector que atienda la problemática en forma integral para que el café siga siendo factible su cultivo.