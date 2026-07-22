Falta de presión en el servicio, principal queja

Pese a que en San Cristóbal se ha avanzado en el tema de la escasez de agua, el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), Carlos González de León, aceptó que las quejas ciudadanas refieren a la falta de presión; esto, explicó, debido a una falta de sectorización.

Ante las denuncias de más de 200 ciudadanos, principalmente del barrio de Fátima, el funcionario indicó que actualmente se encuentran haciendo pruebas en un pozo profundo en dicho barrio. Agregó que la Comisión Nacional del Agua les otorgó un plazo de 60 días que finalizará hacia mediados de agosto.

Recursos

Sobre el recurso monetario que requerirá este proyecto, González de León dijo que sería “una respuesta irresponsable” indicar un monto, dado que “no solo depende de recursos económicos, sino humanos y un trabajo integral porque la infraestructura data de más de 40 y 50 años”.

Cuestionado sobre los señalamientos que los ciudadanos realizaron sobre destinar recursos a una nueva glorieta sin atender los problemas hídricos, el funcionario señaló que “todo es importante y todo es urgente”.

Agregó que el Ayuntamiento está destinando recursos para realizar un plan maestro de saneamiento en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).