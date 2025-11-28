Falta de protección para mujeres en Chiapas

Tras los tres feminicidios cometidos con brutalidad en el transcurso de una semana en Chiapas, colectivos expresaron su profunda indignación y exigieron acciones inmediatas ante lo que consideran una crisis de seguridad y una falla sistemática en la protección institucional.

La Colectiva 50+ 1 alertó sobre la ineficacia de la Alerta de Violencia de Género, señalando omisiones institucionales que mantienen a niñas y mujeres en permanente riesgo.

Casos en desarrollo

El caso más reciente ocurrió este jueves en Tuxtla Gutiérrez, donde Leticia, una mujer de 53 años, fue asesinada dentro de su vivienda en la colonia Adriana Gabriela.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la víctima fue atacada con un martillo y, pese a pedir auxilio, nadie acudió en su ayuda.

La misma semana también fueron asesinadas Yerli Yaritza, joven de 18 años, estudiante de Enfermería en Ocosingo, así como Fabiola Elizabeth, de 17 años, en Tuxtla Gutiérrez, quien había salido a una reunión con amistades antes de ser reportada sin vida. Tres mujeres, tres historias truncadas y tres familias devastadas.

La colectiva destacó que estos hechos confirman que vivir siendo mujer en Chiapas representa un riesgo constante.

Señalaron que la violencia se ha normalizado y que la falta de políticas públicas efectivas, así como de una prevención real, ha dejado a niñas, adolescentes y mujeres expuestas.

“Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en un foco rojo de violencia contra las mujeres”, advirtió la colectiva, insistiendo que, desde hace meses se necesita revisar a fondo la implementación de la Alerta de Violencia de Género en el estado, pues consideraron que las acciones actuales son insuficientes y no están salvando vidas.