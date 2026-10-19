Falta de recursos causa abandono de tratamientos

El abandono de los tratamientos oncológicos por la falta de recursos económicos representa una de las problemáticas más graves que enfrentan los niños con cáncer en Chiapas. Numerosas familias deben cubrir los gastos de traslado, alimentación y hospedaje para acceder a la atención médica en Tuxtla Gutiérrez.

Karla Niño de León, presidenta de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en la entidad, explicó que las dificultades económicas llevan a algunas familias a interrumpir los tratamientos de sus hijos, sobre todo cuando provienen de comunidades con escasos recursos y carecen de un lugar donde permanecer durante las consultas o los periodos de atención hospitalaria.

Propuesta

Ante esta situación, la construcción de un albergue cerca del Hospital de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez, representa una alternativa para las familias que acompañan a los menores durante su tratamiento. El espacio ofrecerá servicios de descanso, aseo y alimentación, con la finalidad de reducir parte de la carga económica que enfrentan los cuidadores.

Niño de León consideró que este tipo de instalaciones resulta fundamental para evitar que las condiciones de vulnerabilidad económica afecten la continuidad de la atención médica.

Advirtió que las necesidades de alojamiento y asistencia superan la capacidad de respuesta de las organizaciones que apoyan a los pacientes.

La presidenta de AMANC Chiapas hizo un llamado al gobierno para que respalde la creación de más espacios de alojamiento y contribuya a la atención integral de las familias. Explicó que la entidad recibe a pacientes de otros estados debido a la disponibilidad de servicios hospitalarios especializados; incluso, mencionó el caso de un menor procedente de Quintana Roo al que la asociación brinda apoyo.

Además del hospedaje y la alimentación, AMANC ayuda con los gastos de transporte para que los niños puedan llegar a sus citas médicas y regresar a sus comunidades.

La organización coordina estas acciones con oncólogos y trabajadores sociales del hospital, quienes identifican a las familias que requieren asistencia.

“Es una enfermedad que realmente es muy, muy cara. No hay recursos que te alcancen”, expresó Niño de León al describir el impacto económico que el cáncer representa para los hogares, algunos de los cuales destinan sus recursos y patrimonio a intentar salvar la vida de sus hijos.