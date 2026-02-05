Falta de recursos dificulta la preservación ambiental

La falta de concientización y el compromiso social con prácticas dañinas, pero sobre todo la falta de recursos económicos y humanos en las instituciones encargadas de preservar el medio ambiente en Chiapas agravan la pérdida de las más de 305 mil hectáreas de humedales, expuso en entrevista el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Vicente Castro Castro.

Un ejemplo de esto es el recurso que destina la federación solo 10 pesos por hectárea para trabajos de conservación y vigilancia, lo que impide a las instancias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras contratar guardabosques.

Señaló que no existe una cifra oficial pública y exacta sobre el número total de guardabosques en Chiapas, sin embargo, expresó que se estima que hay alrededor de 20 o 30 personas dedicadas a la vigilancia de estos ecosistemas.

Lamentó que las autoridades de los tres niveles de gobierno no hayan tomado con seriedad la situación de los humedales y la biodiversidad en general, a pesar de los discursos políticos que promueven la protección y conservación de estos ecosistemas.

“Es lamentable ver la incapacidad de las autoridades para atender esta situación, los humedales están perdiendo a un paso muy acelerado y las autoridades no han entendido o no han querido actuar, solo destinan 10 pesos por hectárea para la conservación y vigilancia”, expresó.

El investigador mencionó que la falta de recursos económicos es uno de los principales obstáculos para la conservación de los humedales, ya que las instituciones ambientales no tienen los medios necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva.

“Los diputados reducen el presupuesto en el área ambiental en lugar de incrementarlo, es como si no les importara la conservación del medio ambiente y no logran ver el daño que sufren estos ecosistemas por falta de recursos”, abundó.