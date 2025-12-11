Falta de vigilancia, principal razón de accidentes

César Cameras González, comandante regional del Instituto de Bomberos de la zona altos, indica que durante sus 30 años nunca había visto que se registraran cuatro muertes en un lapso de tres días a causa de accidentes automovilísticos.

Indica que las principales causas de estos hechos son el exceso de velocidad y una falta de vigilancia de parte de la Guardia Nacional (GN), quien debería poner las infracciones debidas. “De bajada hemos visto camiones que van a alta velocidad”, indica el comandante.

Durante 2026, el cuerpo de bomberos ha atendido en la carretera San Cristóbal-Chiapa de Corzo, alrededor de 200 incidentes de toda índole, desde deslaves, volcaduras, hasta choques con víctimas mortales.

Las instituciones de auxilio, señala, tienen un límete por tener poca gasolina. Sin embargo,en ocasiones, llegan a bajar hasta pasado el puente de la carretera. En teoría, al cuerpo de bomberos de San Cristóbal le tocaría atender las emergencias que se dan antes del puente Chiapa de Corzo-Tuxtla.

Tramo rojo

Del kilómetro 40 al kilómetro siete es el tramo donde más registran estos accidentes. Respecto a edad, César Cameras dice que las víctimas mortales van desde los 35 hasta los 60 años. Hasta el momento, no ha habido menores de edad.

Otros puntos rojos de la carretera son aquellos donde se pasa de dos a un carril y se forma una especie de embudo. La vía, indica el comandante, “estuvo muy mal elaborada, porque si no da para cuatro carriles, hay que dejarlo de dos”.

Enfatizó la importancia de conocer la carretera que durante el día, por sol, el caucho de las llantas suele quedarse impregnado en cierto grado en el asfalto. Cuando empieza una lluvia leve, este caucho se moja y vuelve más resbalosa la vía, distinto a lo que sucede cuando llueve con fuerza y despega el material.

Segundos valiosos

Indicaron que la triangulación de la información, iniciada con la llamada al 9-1-1, quienes le pasan el llamado, es un proceso en el que se pierden minutos o incluso segundos de vital importancia en ciertos accidentes. Por lo mismo invitaron a la ciudadanía a tener el número de bomberos, para que el contacto sea directo y se tarde menos en llegar al lugar de los hechos.