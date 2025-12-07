Falta educar sobre la fauna silvestre

Chiapas necesita con urgencia fortalecer la educación ambiental, especialmente en el manejo y conservación de la fauna silvestre ante el aumento de conflictos negativos y la falta de recursos para su rescate, advirtió el biólogo Jerónimo Domínguez Laso.

El director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre en Suchiapa y de la asociación civil Comaffas, señaló que se observan de manera constante escenas en redes sociales donde la población, por temor, repulsión o desconocimiento, atenta contra reptiles como serpientes y cocodrilos.

El activista subrayó que Chiapas, por su diversidad y afluencia turística, debe conservar estos recursos para ofrecer experiencias completas a los visitantes y para que las nuevas generaciones conozcan la variedad de especies en la región.

Problemática

Explicó que muchas veces son los centros de rescate particulares quienes deben intervenir para recuperar y rehabilitar a la fauna. “No hay recurso que sea dirigido hacia este tema”, afirmó al hablar del tema de apoyo estatal, resaltando el valor de contar con ese respaldo.

“Las especies de fauna silvestre están en todos los municipios, en todos los lugares y pues al final falta mucha educación ambiental y hacer conciencia, para evitar el tener estos encuentros negativos”, enfatizó Domínguez Laso.

Sobre la degradación de los hábitats, mencionó que es causada tanto por el cambio climático como por factores antropogénicos, como las quemas, la deforestación y el cambio de uso de suelo, lo que afecta de forma grave las áreas naturales.

Rescates

“Las instancias están tratando de hacer lo propio, pero yo creo que también es responsabilidad de la ciudadanía, del pueblo, de los municipios. Todos deben hacer algo por conservar cada uno de sus espacios naturales y cuidar a la fauna silvestre”.

Su centro de rescate, aunque está ubicado en la región de Suchiapa, también realiza rescates en municipios como: San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores, incluso han atendido a ejemplares desde Palenque y de otros estados, evidenciando la magnitud del problema.