Falta mano de obra para corte de café

A pocos días de que inicie la cosecha de café en las fincas y parcelas del Soconusco, hay una notoria falta de mano de obra que anteriormente se cubría con algunos nacionales y de gente de Guatemala que viajaba a esta zona para trabajar en dicha temporada, sin embargo, las condiciones ya cambiaron y hay temor de que la producción de más de 60 mil hectáreas esté en riesgo.

Situación

En entrevista, el presidente de la cooperativa Unidos para Estar Bien, Ismael Gómez Coronel, puntualizó que se ha padecido esta situación anteriormente, pero lo que se vive hoy en día es histórico, ya que los jornaleros agrícolas que llegaban con sus familias ya no lo hacen, “es notorio que pocos quieren trabar en la actividad, la paridad del quetzal en comparación con el peso y las políticas migratorias son parte del problema”, sostuvo.

El entrevistado dijo que hay preocupación en los productores del aromático ante la dificultad para contratar mano de obra, lo cual enciende las alarmas al inicio del ciclo de producción 2024-2025.

En el sector social, las familias buscan trabajar sus parcelas, pero en las fincas cafetaleras es donde más repercute el problema; anteriormente se llegaban a emplear hasta tres mil jornaleros, que ahora ya no acuden ante el miedo a las autoridades mexicanas y los jornales que son muy parecidos a los que pagan en Guatemala, por lo que prefieren quedarse allá.

Perderán cosecha

El productor y líder cafetalero, Odilio Velázquez, refirió a que esa falta de mano de obra provoca que muchos productores, al no poder contratar trabajadores, dejan que sus predios queden con cerezas sin cortar, porque no hay quien les apoye y la poca gente que tienen no se dan abasto, por lo que la situación se vuelve desastrosa.

Mencionó que la falta jornaleros ha afectado severamente a los productores y no hay otra forma de solventarlo, ya que no se puede tecnificar el acopio del café porque tiene que ser manual y si no hay mano de obra, el grano se cae, lo cual viene agravar la crisis económica en el sector.