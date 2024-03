Falta más investigación sobre el cambio climático

La investigación sobre la historia del cambio climático no se ha prodigado mucho en Chiapas ni en Centroamérica, a pesar de que los cambios en las temperaturas y las lluvias de cada estación del año se han hecho cada vez más visibles a lo largo de la historia, con fenómenos extremos.

Ana María Parrilla, investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que la única forma de saber si el cambio en el comportamiento del clima es realmente significativo o solo son etapas, es contar con un registro histórico.

Antecedentes

Refirió que solo a partir del siglo XIX se tienen registros instrumentales de cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y en el caso de Chiapas a partir del siglo XX se empezaron a establecer las estaciones meteorológicas permitiendo ver esos cambios.

Antes de esta etapa no existen, y la única forma de saber es a través de los archivos; un trabajo minucioso porque se tiene que buscar en documentos y expedientes comentarios de autoridades respecto al clima, para ir creando un registro.

Enfatizó que la variación en el clima es importante porque Centroamérica, según los estudios internacionales, es uno de los espacios más vulnerables con respecto al cambio climático.

Chiapas por su ubicación y geografía se ha visto afectado por muchos fenómenos climáticos extremos como los huracanes; al respecto, dijo que estos desastres no son naturales, sino que son generados por la incidencia del ser humano.

Sin registros

En la etapa Colonial que se ha dedicado a estudiar, no existen registros de huracanes en la Costa chiapaneca, por lo que es muy arriesgado decir que no existieron; lo que pudo haber sucedido es que estos no afectaron a las poblaciones, ni a los lugares modificados por civilizaciones.

Otro caso son las inundaciones que se dan en San Cristóbal de Las Casas desde toda su historia, que se ha relacionado con el exceso de lluvias, pero también hay una afectación por la actividad humana que tapan las coladeras.

Muchas de las migraciones que se dan en los últimos años, además de cuestiones políticas y económicas, tienen una incidencia del cambio climático, por ejemplo, que genera dificultades