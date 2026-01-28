Falta más vigilancia en los anexos de la cuidad

Activistas trans buscan organizar este año en Chiapas un encuentro regional para mujeres trans líderes, con el objetivo de conformar una red de colaboración con nuevas y nuevos líderes sociales con perspectivas diferentes, para poder incidir en nuevas iniciativas encaminadas a la garantía de los derechos humanos.

Marycarmen Pereyra Vázquez, activista trans por los derechos de la diversidad sexual, comentó que la idea es hacerlo como activistas independientes, sin ningún apoyo institucional.

Descentralizar actividades

Dijo que el concepto es hacerlo en Chiapa de Corzo, para descentralizar todas las actividades que hay en Tuxtla Gutiérrez. Al final poder emitir un documento formal para las instancias correspondientes y al público, para demostrar que en el sur-sureste también hay capacidad, liderazgos y todavía hay pendientes.

Temas pendientes

Por ejemplo, indicó, para Tabasco y Chiapas todavía está pendiente la aprobación de una ley de identidad de género, de la figura de transfeminicidio, la tipificación de los crímenes de odio por identidad de género y orientación sexual, que siguen ocurriendo.

Enfatizó que otro pendiente es que las autoridades de salud emitan un reglamento para el funcionamiento de los llamados anexos, si bien las terapias de conversión ya son sancionadas, no hay revisiones o inspecciones constantes a los anexos, que son donde generalmente se dan estos actos.

Los lugares que ofrecen atención para las adicciones, es donde se dan también las terapias para “curar” la homosexualidad u otro orientación no heterosexual, todo de forma clandestina, si bien hay una ley que dice que están prohibas no hay una vigilancia oficial.