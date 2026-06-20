Falta mejorar infraestructura para ciclistas

Pese a que San Cristóbal es una de las ciudades más ciclistas de México, “falta picar piedra” para incidir en políticas públicas que se traduzcan en mejor infraestructura para los peatones y ciclistas, así lo expresa Miguel Díaz, parte del colectivo San Cris con Bici en el marco del seminario que cierra el conteo ciclista.

En entrevista, Díaz señaló que los datos recolectados a través de casi 3 días de conteo, en donde se realizan 800 encuestas de percepción, expresan, entre otras cosas, la brecha de género, pues sólo un 6% de mujeres en la ciudad usan la bicicleta.

Siniestros

Los datos también evidencian la siniestralidad que se vive en las vías de San Cristóbal y el factor de clase del uso de la bicicleta; sin embargo, estas cifras son sólo un primer paso.

“A veces las autoridades no se enteran al cien, o no les interesa”, señala Miguel Díaz, quien agrega que una de las premisas del conteo fue visibilizar que, pese a la poca infraestructura, San Cristóbal tiene la posibilidad se incrementar el uso de la bicicleta, siendo una ciudad turística donde confluyen distintos perfiles como turistas o estudiantes.

Comentó que les preocupa que la ciudadanía siga exigiendo vías para los carros, en lugar de exigir una diversificación de la movilidad, lo que podría traer beneficios incluso medioambientales o económicos.