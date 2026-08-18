Falta normatividad para proteger a defensores

Chiapas carece de una normativa legal que proteja tanto a los defensores de derechos humanos como a los periodistas, así lo reveló Finja Henke durante la presentación de la campaña “Proteger la dignidad” en Chiapas, dentro de las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

La campaña, explicó Henke, nace del aumento y persistencia a nivel nacional de las violaciones y agresiones contra defensores y periodistas. Busca reconocer que la protección no se puede reducir a medidas reactivas o de seguridad.

“Proteger la dignidad” cuenta con un micrositio en la que se puede observar qué estados ya han legislado una normativa de protección, como la Ciudad de México y Veracruz.

Henke mencionó que durante sus recorridos a estados como Sinaloa, Michoacán y el Estado de México, han percibido interés por parte de los defensores y periodistas por impulsar normativas en los estados que aún no cuentan con una, como el caso de Chiapas.

Por su parte, Alejandra Elizalde, del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Chiapas (OBSE), advirtió sobre una intensificación de la vigilancia y espionaje hacia personas defensoras con el respaldo de reformas legislativas por parte del Estado mexicano.