Falta promoción de ley que protege a artesanas

Pese a que ya se cuenta con una ley que protege el patrimonio cultural de los pueblos originarios, hace falta promoción de esta en las comunidades, así lo expresó la asociación civil K’inal Antsetik, quienes agregaron que la legislación contiene tecnicismos y un lenguaje que no se maneja en las poblaciones a las que está destinada.

Señalaron que en caso de que un particular registre una iconografía ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), las comunidades, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi) o la Secretaría de Cultura, pueden denunciar, entrando en controversia con la finalidad de que se retiren esos derechos de autor.

No hay difusión

Sin embargo, explicaron que el proceso es “muy burocrático”, además de que el Inpi no ha hecho la difusión necesaria de estas leyes. También mencionaron que desde 2022, cuando se promovió esta ley federal, no se ha realizado el reglamento que se estipula necesario.

Indicaron que han logrado hacer una investigación de más de 200 iconografías y un muestrario con más de 300, pertenecientes a siete comunidades de San Andrés Larráinzar.

La asociación también mencionó que la falta de espacio para que las artesanas vendan sus productos es otro reto para que los textiles consigan la valoración que se merecen.