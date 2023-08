Falta regular y desarrollar más la acuicultura

Se requiere de una mayor regulación en la producción de la acuicultura, porque cada vez más personas se interesan en esta actividad. Hay zonas donde todavía no se ha desarrollado, por lo que hoy se hace de primer nivel y otra muy deficiente en algunos puntos.

Pedro Martín Negrete Moreno, coordinador académico de la Ingeniería en Sistemas Costeros de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en Puerto Madero, comentó que la acuicultura chiapaneca comenzó a tener un repunte desde hace 15 años aproximadamente, con la llegada de una empresa suiza.

Antes de eso algunas personas trabajaban en jaulas y luego aprendieron de aquella empresa. Ese desarrollo ha puesto a la entidad como segundo principal productor nacional.

Mencionó que hay 265 kilómetros de litoral de mar, cientos de hectáreas de aguas continentales y otros cientos de lagunas. “La única jaula marina que se ha metido en Chiapas la metimos nosotros como sistema costero a nivel experimental con buenos resultados”.

Con el lanzamiento del programa Profesional Superior Universitario (PSU) en Acuicultura de la Unach en el municipio de Emiliano Zapata, destacó que se podrá formar a los jóvenes chiapanecos para que incursionen en esta actividad, laborando en las empresas que existen como técnicos especializados.

Van a aprender a reproducir los organismos acuáticos, a manejar la alimentación y los cultivos adecuadamente, lo que va permitir que las empresas que los contraten puedan mejorar más sus procesos de producción. Tendrán garantía de que podrán conseguir un empleo rápidamente.

Además, tendrán la oportunidad de emprender su propia empresa, desde el cultivo de tilapia, langosta o, incluso, pez de ornato, que en todo el estado no hay una sola granja que se dedique a este cultivo, los cuales solo se venden en la capital del estado, fuera de esta no hay porque no tienen proveedores.

En Chiapas hay dos escuelas de otra universidad que también forman profesionales con una línea de enseñanza de acuacultura al igual que la Unach. No hay una sola carrera profesional enfocada exclusivamente a esa área. En Puerto Madero hay una escuela técnica.