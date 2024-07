Falta reserva ecológica para destrabar conflicto en Los Chimalapas

Con base en lo señalado por el diputado local, Isidro Ovando Cruz, el asunto de la definición entre los límites de Chiapas y Oaxaca por el caso de Los Chimalapas no se ha podido finalizar, debido a que falta la creación de una gran reserva ecológica que se prometió, a fin de que se den apoyos a las comunidades para evitar la extracción irregular de los recursos naturales.

En lo que se avanzó, explicó, fue que las autoridades locales reformaron la Constitución y con eso se pudo confirmar la desaparición del municipio de Belisario Domínguez. También se promovió un convenio amistoso con la entidad vecina, y que tendría que ser sancionado por el Senado de la República para que no se afectaran municipios como Arriaga y Tonalá; se aceptó.

No obstante, el tema de los límites de Cintalapa y Los Chimalapas, añadió, no han quedado definido ante la falta de la implementación de la propuesta que hizo la Federación. En su opinión, no solo se trata de un asunto jurídico, legislativo o legal, también es un tema social y político que llevará muchos años para que se resuelva.

Lo ideal, dijo, es que se creen los programas para apoyar a la población, sin que eso implique el uso irregular de todo ese ecosistema. Remarcó que se debe entender el proceso histórico en la zona para que se pueda analizar que este proceso llevará un tiempo de sanación entre los hermanos que viven en Chiapas y Oaxaca.

Se espera que en la nueva administración federal se puedan establecer las bases para que se vaya resolviendo el tema de manera gradual, con miras a una solución definitiva.

Aunque la ciudadanía que se ha movido de territorio con la desaparición de Belisario Domínguez, recordó, sigue siendo originaria de Chiapas por nacimiento, pero las identificaciones tendrán que ser claves de Oaxaca y las actividades administrativas corresponderán a ese estado, ejercicios que se harán de forma paulatina.

“Es un conflicto muy complejo, de larga data y va a seguir; lo que necesitamos es ir poniendo a disposición de todos la información real”, remarcó el diputado para evitar que haya rumores sobre el tema o los datos se distorsionen.

Finalmente, comentó que en su momento hicieron algún cálculo sobre la cantidad de personas en ambos territorios, la cual es muy baja en comparación con las miles de hectáreas que se ubican sobre las zonas.