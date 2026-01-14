Falta señalética en tramo SCLC - Tuxtla Gutiérrez

El sector transporte de Chiapas reconoció la disminución de los accidentes en el tramo de la súpercarretera que conecta San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez, pero es necesario que se implementen otras acciones para mantener las cifras bajas de manera permanente.

El vicepresidente en la entidad de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, opinó que en esa vialidad se requiere de mayor señalización en los más de 40 kilómetros que tiene.

Esa vialidad, enfatizó, es importante tomando en cuenta que transita mucho turismo por la zona pero, además, es un circuito que conecta hacia la costa de la entidad y el sur de Oaxaca.

Rayo Cruz destacó la coordinación que hay entre las diversas instituciones, desde la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Guardia Nacional (GN) y hasta el mismo gremio del transporte.

Desde un principio, el sector recordó a los conductores que tuvieran mayor precaución en el manejo, sin embargo, también era importante hacer del conocimiento de las autoridades la petición para implementar acciones preventivas.

Por eso este gremio solicitó más vigilancia, lo que ha dado resultados positivos. Lo que falta, añadió Rayo Cruz, es que ahora esté mejor señalizada para que evitar más accidentes.

Respecto de las fotomultas, detalló que se trata de un proyecto que contemplaría una sanción para las personas que no atiendan las indicaciones y ese recurso económico tendría que pagarse en cualquiera de los tramos, sea la de San Cristóbal o la de Chiapa de Corzo.