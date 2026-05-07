Falta supervisión en el desarrollo de fraccionamientos

En los últimos años, en distintas ciudades del estado y el país, el desarrollo de viviendas en fraccionamientos ha generado problemas para sus habitantes, sobre todo en el tema de servicios públicos y de cimentación, comentó Aimel Hernández Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos del Sureste.

Aseguró que si las construcciones no tienen los estudios pertinentes sobre el terreno, una vez que ya están terminadas las viviendas después de cierto tiempo hay afectaciones por derrumbes y hundimientos, levantamiento del asfalto en las calles, por eso el estudio de suelo es clave.

En el tema de servicios tiene que ver la capacidad de cada ciudad para atender a estos fraccionamientos que muchas veces son muy grandes y apartados, ocurriendo un desabasto de agua, principalmente, sumado a falta de transporte público y otros problemas.

Limitantes

Uno de los factores que limitan esos servicios es que los fraccionamientos no son municipalizados una vez que son terminados, lo que consideró una falta de coordinación de las dependencias en la materia de los tres niveles de gobierno. Muchas obras son etiquetadas desde gobierno federal y a veces no se aterrizan a nivel municipal.

Indicó que la mayoría de los proyectos que se realizan son a través de las dependencias, así está establecido en las reglas de operación; sin embargo, recientemente presentaron unos proyectos integrales en la Secretaría de Infraestructura, por invitación de la titular, junto a otros colegios, contemplando la normativa y todos los riesgos.

Dijo que abordarán este tema en el Congreso de Arte, Arquitectura y Urbanismo del Sureste, que realizarán el 28 y 29 de mayo en San Cristóbal de Las Casas, con la participación de un especialista en derecho urbano que hablará de este tipo de hechos que pareciera que superan a las políticas públicas.