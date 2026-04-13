Faltan 422 mil casas para la población

El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, advirtió que en Chiapas faltan unas 422 mil viviendas para la población, del total de ocho millones de déficit a nivel nacional.

Esta carencia de viviendas forma parte del déficit de vivienda nacional que supera los ocho millones de viviendas en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues por años se dejó de construir vivienda para los mexicanos de menor ingreso, dijo.

Y es que en Chiapas 130 mil derechohabientes ganan entre uno y dos salarios mínimos, y para ellos se tiene pensado un agresivo programa de atención que genere créditos y viviendas para este sector.

Difícil resolver el déficit de viviendas

“Necesitamos que la gente tenga el crédito pero también que existan casas para el monto de crédito autorizado”, dijo.

No obstante, este programa federal no resolverá el déficit de viviendas por lo que es necesario continuar con acciones estatales para detonar el sector.

Dijo que es vital mantener un incremento sostenido en los aumentos al salario mínimo para tener acceso a créditos legítimos.