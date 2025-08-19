Faltan estrategias para fomentar seguridad vial

Los accidentes de tránsito son frecuentes en la entidad, pero aquellos en los que se ven involucrados motociclistas han aumentado en los últimos años, por eso es importante seguir difundiendo la seguridad vial hasta que haya una cultura de movilidad generalizada.

Xiomara Cristina Romero Pascasio, fundadora del Organismo de Seguridad Vial en Chiapas, dijo que piden a las dependencias correspondientes que se trabaje en el observatorio de lesiones, para poder implementar mejores estrategias que permitan disminuir los hechos de tránsito, sobre todo con motocicletas y peatones.

En el marco del Día Mundial del Peatón, comentó que, así como hay un reglamento para automóviles y motocicletas, hay algunas reglas que los peatones también deben seguir, como cruzar en paso peatonal en caso de haberlo, si no en las esquinas. Ver a ambos lados de la calle antes de cruzar, usar el puente peatonal de haber uno cerca, sobre todo en vialidades rápidas o con bastante circulación vehicular, no cruzar si no hay un contacto visual con los conductores cediendo el paso; si salen a correr de noche usar ropa clara o con distintivos reflejantes.

Un punto importante también es evitar lo menos posible el uso del teléfono celular al caminar, porque se pueden distraer y no fijarse al cruzar una calle.

Mencionó que, los accidentes de tránsito pueden ocurrir por muchas razones, por falta de pericia del conductor, pero también en algunas ocasiones los peatones no tienen la precaución, por ejemplo, de cruzar la vialidad en lugares adecuados.