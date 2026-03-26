Faltan profesionales en el estudio de recursos hídricos

En los últimos años se ha comenzado a hablar de un estrés hídrico cada vez mayor a nivel global y en México, una condición que se manifiesta por el acceso limitado al agua, ya sea por falta de disposición o por no ser apta al consumo humano y uso doméstico; también porque hay bajas proporciones.

Este panorama complica el desarrollo de la vida de animales, plantas, aves, insectos, microorganismos y del propio ser humano; para atender este y otras problemáticas de los recursos hídricos se requieren de más profesionales.

Convocatoria

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) oferta las carreras en Biología Marina y Manejo de Recursos Hídricos, para las cuales está abierta la convocatoria de nuevo ingreso, que cierra el próximo 22 de junio.

Francisco Javier Toledo Solís, coordinador del Centro de Investigaciones Costeras, sede Tonalá, comentó que la convocatoria se puede consultar en admisión.unicach.mx para saber todos los detalles sobre los programas académicos. El costo de la ficha es de 600 pesos.

La carrera consta de ocho semestres, es escolarizada, además, hay opciones de movilidad, ya sea para cursar un semestre en otra universidad o pueden optar por el verano científico de investigación para ir por cinco semanas a otro plantel.

Destacó que el campo laboral para los egresados es bastante amplio, pueden trabajar en los municipios, que por ley deben generar la Gerencia de Cuencas; hay instituciones de orden estatal que también dan prioridad al manejo de recursos hídricos.

Igual pueden buscar empleo en instituciones federales, asociaciones civiles, está la opción de centros de investigaciones, que hay varios en el país, también en las universidades y la docencia.

Para estas licenciaturas el examen de admisión será en línea. Para la primera se solicita que los jóvenes sean del área de conocimiento de bachillerato de Químicos-biólogos, físicos-matemáticos, para la segunda es libre para todas las áreas.