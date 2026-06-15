Faltas de diputados están justificadas

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandra Gómez Mendoza, afirmó que hasta el momento no se han aplicado sanciones a ninguna legisladora o legislador por faltas a las sesiones, ya que todas las ausencias han sido justificadas mediante permisos presentados ante las coordinaciones parlamentarias y la propia Mesa Directiva.

En entrevista, la diputada presidenta reconoció que únicamente se ha presentado una ocasión en la que no se alcanzó el quórum legal, aunque aclaró que fue al final de la sesión, cuando ya se había agotado prácticamente el orden del día.

Ausencias válidas

“Fue en el último punto del orden del día, ya estaba al punto de terminar la sesión. De manera muy fortuita sucedió esa falta de quórum”, explicó.

Gómez Mendoza señaló que este caso está siendo analizado al interior de la Junta de Coordinación Política para definir si procederá o no alguna sanción. No obstante, subrayó que, en términos generales, los diputados han cumplido con presentar los permisos correspondientes cuando no pueden asistir.

“Todos los diputados presentan un permiso, es correcto, lo presentan ante sus coordinaciones y también nos suben la información a la Mesa Directiva. Son conscientes de que si faltan se les debe descontar el día, pero esos son permisos debidamente requisitados, eso cuenta como una falta justificada”, detalló.

Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una diputada que sufrió una lesión, considerada por razones de salud como una ausencia válida. La legisladora insistió en que no existe, hasta ahora, ningún registro de inasistencias injustificadas que ameritan descuento o sanción.