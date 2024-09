Familia agraviada por camión de volteo pide justicia

La estructura del portón quedó bastante afectada. Diego Pérez/CP

“Al caer me doble la rodilla”, recuerda Guillermo Sánchez Pérez -un hombre de la tercera edad-, después de la tragedia que vivieron hace unos días en la colonia Patria Nueva, cuando, de forma repentina, un vehículo en la modalidad de volteo impactó su vivienda y destruyó un pedazo del patrimonio en el que han habitado en las últimas cinco décadas.

Después del percance y del transcurso de las horas, a ese hogar no ha llegado autoridad que les brinde certeza de quién cubrirá los gastos. Lo único que quieren es justicia, que la persona que llevaba la unidad atienda las afectaciones.

Sentado en una mecedora, con un bastón prestado y sostenido en su mano, el señor Guillermo explica que el volteo tiró el portón y parte de una pared; además, dañó dos motocicletas y una camioneta.

El susto de la tarde

La tarde del accidente él y su esposa, la señora Blanca Luz Oliva, disfrutaban de una reunión familiar; un sonido en uno de los postes derrumbados advirtió lo que venía, pero no imaginaron que la unidad terminaría incrustada en su casa.

El camión entró; primero le pegó a la camioneta que estaba ahí. Inmediatamente una nube de polvo cubrió el espacio; el hermano de Guillermo quedó con la mecedora encima y doña Blanca, de lo ocurrido, se desmayó.

“Ya llevo rato de estar aquí y nunca había sucedido esto; fue un susto duro. Pensamos en la muerte, pero Dios es muy grande para mí y mi familia”, soltó mientras señalaba con sus manos los espacios en los que se encontraban los escombros.

No saben nada del conductor

Lo que no se explica el señor Guillermo Sánchez es cómo a estas alturas no hay ningún responsable del accidente, esto a pesar, dijo, de que llegaron elementos de la policía. La familia presentó una queja pero no saben del paradero del conductor.

“Que se haga responsable de los daños, no se vale; nosotros somos gente humilde y ya de la tercera edad. A mí no me dan trabajo en ningún otro lado, cómo le puedo hacer”, expresó.