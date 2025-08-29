Familia desplazada retorna a Tenejapa

Tras llegar a un acuerdo con las autoridades, una familia desplazada, conformada por tres personas, retornó a su vivienda en el municipio de Tenejapa.

El abogado Esdras Alonso González, presidente de la Organización Alas de Águila 2000 y Ejército de Dios, realizó las gestiones por más de cuatro meses, y gracias a la buena voluntad de las autoridades se logró que la familia esté en su lugar de origen.

Problemas agrarios

Alonso González informó que las tres personas fueron expulsadas el pasado 12 de abril de 2025, por problemas agrarios, sin dar mayores detalles.

La familia está conformada por una persona de la tercera edad, una del sexo femenino y un menor de edad.

Dijo que después de cuatro meses de diálogo con autoridades de la comunidad Winikton, lugar donde fueron desplazados, afortunadamente regresaron a su vivienda y ahora disfrutan de sus bienes.

La familia en su retorno fue acompañada por autoridades de la localidad, así como una comisión de evangélicos de Alas de Águila 2000.

El abogado felicitó a las autoridades y habitantes por su buena fe y voluntad por el apoyo brindado y el retorno de la familia, “con diálogo y de buena fe se resuelven los problemas”, afirmó.