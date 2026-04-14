Familia teme por su integridad

En una conferencia de prensa realizada en las afueras de Palacio de Gobierno, Alexis López Valencia, acompañado de su madre María Aurelia López Valencia, exigió la destitución del juez del municipio de Copainalá, Juan Gabriel Jiménez Velázquez, y del secretario del juzgado, Martín Alegría López, por haber concedido la libertad de Martha Isabel “N”, señalada como responsable de un ataque en tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron el 23 de marzo de 2025 en el municipio de Raudales Malpaso, cuando, de acuerdo con la denuncia, Martha Isabel “N” agredió físicamente a la señora María Aurelia López Valencia.

La víctima relató que la agresora era su vecina y la describió como una “mujer muy violenta”, quien previamente la había amenazado de muerte en varias ocasiones, al igual que sus hijas.

Tras la agresión, la familia interpuso la denuncia correspondiente por el delito de tentativa de homicidio, por lo que Martha Isabel “N” fue recluida en el penal El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, donde permaneció entre seis y ocho meses.

Sin embargo, para sorpresa de los denunciantes, la presunta agresora fue liberada el pasado mes de marzo de 2026 por causas que, hasta ahora, desconocen.