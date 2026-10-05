Familia y niñez, prioridad legislativa

La propuesta de instituir por decreto el Día Estatal de la Familia y la Niñez en Chiapas ha comenzado a tomar forma como una iniciativa que busca trascender lo simbólico, aseguró Marco Tulio Carrascosa, presidente de la agrupación Avivando a México.

Planteó que esta jornada anual podría convertirse en un mecanismo permanente de política pública, rendición de cuentas y movilización social en torno a la infancia y las familias del estado.

Sociedades

Carrascosa sostuvo que las transformaciones profundas en las sociedades son las que construyen instituciones, tradiciones y políticas que fortalecen el tejido social.

Subrayó que no se trata de sumar una fecha más al calendario, sino de articular a los tres órdenes de gobierno, al sector empresarial, a organizaciones civiles, universidades, iglesias y ciudadanía a fortalecer a las familias y ampliar oportunidades para las infancias.

El planteamiento parte de la idea de prevenir más que reparar. Afirmó que invertir en la familia reduce factores asociados con la violencia, la deserción escolar, las adicciones y la pobreza intergeneracional.

“Cuando una familia se fortalece, también se fortalece la comunidad”, expresó.

Problemáticas

En un estado donde persisten desafíos en desnutrición infantil, rezago educativo y pobreza, el dirigente consideró que esta iniciativa podría ser un punto de encuentro para construir soluciones de alto impacto.

De acuerdo con su propuesta, el decreto establecería que cada municipio organice un Festival Estatal de la Familia y la Niñez durante esa jornada anual.

Las actividades incluirían brigadas médicas, odontológicas y de salud visual gratuitas; además de jornadas de vacunación y atención preventiva; programas de nutrición y evaluación del estado de salud infantil; ferias educativas, científicas, deportivas y culturales, entre otras enfocadas al núcleo familiar.