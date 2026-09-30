Familiares de desaparecidos exigen justicia

Tras las “VI Jornadas Regionales por el derecho a la verdad, justicia y reparación”, organizado por la asociación Junax Ko’tantik y celebrado en San Cristóbal, familiares de personas desaparecidas de distintos territorios de México, Centroamérica y Estados Unidos, le exigieron al Estado mexicano que asuma sus responsabilidades de atención, protección y acceso a la justicia.

A través de un pronunciamiento, indicaron que ningún familiar “debería aprender a vivir entre fichas de búsqueda, fotografías, expedientes, pruebas de ADN, búsquedas en campo, trámites institucionales y llamadas que nunca llegan”.

Señalaron que ser familia buscadora no es una elección ni un proyecto de vida, sino una “realidad impuesta por la desaparición de nuestros seres queridos y profundizada, demasiadas veces, por la falta de respuestas efectivas de las instituciones”.

En ese sentido, explicaron que la desaparición “no se lleva solamente a una persona”, sino que impacta en los proyectos de vida de sus cercanos, golpeando también la economía familiar.

Agregaron que a esa situación se le suma la indiferencia, la omisión y la falta de respuesta de las autoridades. “Nos cansamos de repetir nuestra historia, de tocar puertas cerradas y de que se intente justificar una desaparición insinuando que nuestros seres queridos andaban en algo”.

“Seguiremos organizándonos desde nuestros municipios, estados, países y territorios, porque la desaparición cruza fronteras y nuestras búsquedas también” se lee en el posicionamiento, en donde nombran también a los migrantes desaparecidos.

“Sus familias enfrentan fronteras, distancia, racismo y obstáculos institucionales que muchas veces no permiten reportarlas ni buscarlas adecuadamente”.

Hacia el final del documento hacen un llamado a los países miembros de Naciones Unidas a no guardar silencio.

“Las alertas del Comité contra la Desaparición Forzada sobre la gravedad de la desaparición en México y sus impactos regionales, especialmente en las rutas migratorias y fronterizas, no pueden quedarse en informes sin consecuencias”, indican.