Familiares de desaparecidos viven un calvario

Ante lo que ellos consideran una falta de atención por parte de autoridades, familias del Soconusco denuncian la lentitud en la búsqueda de personas desaparecidas, lo que aumenta el “calvario” que viven por no saber del paradero de sus seres querido, ya que no hay avances ni trabajos de búsqueda.

Casos

Uno de los casos es el de la señora Consuelo Morales, que con lágrimas en los ojos buscó apoyo en medios de comunicación para pedir que las autoridades retomen la búsqueda de su esposo e hijo, desaparecidos desde el pasado 5 de junio del 2023, hasta la fecha no sabe nada de ellos; dijo que la última vez que fueron vistos, según algunos testimonios, fue en el fraccionamiento La Antorcha, al sur de la ciudad de Tapachula.

Hay desesperación porque ya no se supo nada de ellos, se trata de Alan David Méndez Moreno de 25 años y su progenitor Miguel Méndez Bolaños, de 56, este último originario de Acapetahua, ellos salieron de su domicilio y ya no regresaron.

La señora consuelo señala que una y otra vez ha tocado puertas con las autoridades pero se ha encontrado con una barrera, sus esfuerzos no han dado resultados y esta desatención que enfrentan por la pérdida se convierte en un infierno, al desconocer que se puede hacer o a quien recurrir para ser atendida.

Una pesadilla

Refiere que “todo este tiempo ha sido un infierno, todos los días vivo con la esperanza de recibir un mensaje o una llamada de alguien con noticias de mi hijo y de mi esposo”, expresó.

Pareciera que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha dado carpetazo a la búsqueda, sin embargo, ella no descansa en su lucha por tener información que la lleve a saber del paradero de su esposo e hijo.