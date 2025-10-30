Familias acuden a camposantos a limpiar tumbas

Fieles a la tradición ancestral, familias de Tapachula se preparan para rendir culto a sus fieles difuntos con motivo del Día de Muertos.

Las personas acuden a los panteones donde están las tumbas de sus seres queridos para realizar la limpieza, pintura y arreglos días previos al 1 y 2 de noviembre, para que en esas fechas lleven flores, alimentos y bebidas que les gustaban.

Los panteones cobran vida desde una semana antes de la celebración. El caso de don Victorio Rodríguez señala que desde hace muchos años acude con anticipación al panteón municipal a realizar la limpieza y pintar las tumbas de su mamá y otros familiares. Es un ritual que comienza antes de la celebración del Día de Muertos ya que generalmente el mero día se reúnen en ese lugar con otros familiares.

Expuso que, en su caso, acude con su familia a dejar flores de manera frecuente, sin embargo, cada año en estas fechas llegan a pintar la tumba donde descansa su señora madre, retiran la basura y pintan la galera que construyeron en el panteón.

“Esta es ya una tradición para nosotros de venir a limpiar y pintar la tumba de mi mamita que se nos adelantó, es una forma de mostrar respeto y cariño a nuestros difuntos, y de mantener viva su memoria”, expresó.